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Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), )- İZMİR'in Tire ilçesinde, karşı şeride geçip, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü Ekrem Karaoğlan (81), öldü. Kaza, dün akşam saatlerinde, kırsal Kahrat Mahallesi yakınlarında, İlkkurşun ile Gökçen...

Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), )- İZMİR'in Tire ilçesinde, karşı şeride geçip, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü Ekrem Karaoğlan (81), öldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde, kırsal Kahrat Mahallesi yakınlarında, İlkkurşun ile Gökçen mahallelerini bağlayan yolda meydana geldi. Şerit ihlali yaparak karşı şeride geçtiği öne sürülen Ekrem Karaoğlan yönetimindeki 35 T 1168 plakalı otomobil ile Tuncay Çetin (50) yönetimindeki 35 YAD 24 plakalı traktör çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki araziye uçtu. Otomobil sürücüsü evli ve 2 çocuk babası Ekrem Karaoğlan, kaza yerinde öldü. Traktör sürücüsü Çetin ise kazayı yara almadan atlattı.

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