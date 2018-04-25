Traktör tamiri için evden çıktı, 6 gündür haber alınamıyor

AYDIN'ın Germencik ilçesinde traktörünün pulluğunu yaptırmak için evden çıkan Durmuş Sağ (52), 6 gündür geri dönmezken, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arama kurtarma ekipleri, jandarmayla birlikte bölgede Durmuş Sağ'ı arıyor.

Bozköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Durmuş Sağ, kendisine ait traktörünün pulluğunun arızalanması üzerine eşi Şadiye Sağ'a, sanayiye gidip, tamir ettireceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Evden traktörle birlikte ayrılan Sağ bir daha geri dönmedi. Eşinin dönmemesi üzerine önce yakınlarını arayan Şadiye Sağ, bundan sonuç alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, 6 gündür kayıp olan Sağ'ı arazide bulmak için arama kurtarma çalışması yapıyor.



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