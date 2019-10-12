'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesi tanıtıldı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımıza verilen bu eğitimle öğrencilerimizin trafik şuuru gelişecek ve artacak. Bu sayede maddi ve manevi kayıpların azalması artacaktır" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla "Trafikte küçük hata yoktur" projenin tanıtımı yapıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce kampüsünde yapılan tanıtım toplantına konuşan Selçuk, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak güvenlik güçlerimizin görevlerini yapmaları için dua ettiklerini belirterek, "Elimizden gelen her türlü gayreti ve müspet dilekleri onlar için sarf ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla vazifelerini yerlerine getirecekler ve getiriyorlar" dedi.





ÇOCUKLARIMIZIN TRAFİK ŞUURUNUN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK



Bakan Selçuk, trafik konusundaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti. Selçuk, "Çocukların güvenliği konusunda birlikte güzel projeler yapıyoruz. Çocuklarımıza verilen bu eğitimler sonrası trafik kazalarında büyük ölçülerde azalmalar meydana geldi. Çocuklarımıza verilen bu eğitimle öğrencilerimizin trafik şuuru gelişecek ve artacak. Bu sayede maddi ve manevi kayıpların azalması artacaktır. Trafik kazalarının azalmasının çocuklarla büyük ilgisi mevcut. Çocuklarımız trafikle ilgili eğitim gördükçe onların eğitim seviyesi yükseldikçe kazaların azalmasının çocuklarla büyük bir ilgisi var. Bu eğitimler sayesinde trafikte bizi parlak günler bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak trafik güvenliği konusunda çeşitli projelerimiz var" diye konuştu.







TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN SAYISI ADETA BİR SAVAŞ GİBİ



İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu 'Trafikte küçük hata yoktur' projesiyle trafik kazalarının azaltılmasına yönelik ilkokul öğrencilerine trafik bilinci öğretmeyi amaçlandığını söyledi. Oğurlu, 'Bununla ilgili olarak öğrencilerimize trafik bilincini oluşturmak amacıyla bu kapsamda çok sayıda eğitim ve etkinlik düzenlenecek. Ülkemiz trafik kazalarındaki azalmanın yanı sıra Almanya'nın sonrasında ikinci sırada, ölümlü kazalarda ise ne yazık ki ilk sırada bulunuyor. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 1 milyon 203 bin trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 6 bin 600 kişi yaklaşık olarak hayatını kaybetti. 307 bin kişi ise yaralandı. 2017 yılında ise ölü sayısı 7 bin 400 bu rakamlar gerçekten korkunç adeta bir savaş gibi… Trafik kazalarının yüzde 90'ına yakını sürücü hatalarından kaynaklanıyor istatistikler bize bunları gösteriyor" dedi.





YOL EMNİYETİNİ ARTTIRMA ÇABASI İÇİNDEYİZ…



Shell & Turcas CEO'su Felix Faber trafik kazaları ve ölümlerin sebebini trafik kurallarındaki farkındalık eksikliği olduğunu söyledi. Faber, "Trafikte ki eğitimlerimiz sayesinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Shell olarak 1923 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Bu ülkede epey evveliyatımız var. Bu toplumda bu konuyla ilgili bir etki yaratmak istiyoruz. Bunun için sizlerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Shell küresel bir şirket ve 70 üzerinde ülkede faaliyet göstererek 2 milyon kilometre yol kat ediyoruz. Her yıl 50 kez dünyayı turluyoruz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için yol emniyetini arttırma çabası içindeyiz" diye konuştu.





TİYATRO GÖSTERİLERİ İLE TRAFİK KURALLARI ANLATILACAK'



İlk etapta İstanbul'da uygulanmaya başlanacak Trafikte küçük Hata Yoktur projesi ile 8 aylık eğitim-öğretim döneminde 39 ilçedeki 110 okulda 3-11 yaş arasındaki toplam 61 bin çocuğa ve dolaylı olarak ailelerine trafik kuralları hakkında eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin birinci yılında öğrenciler, veliler ve diğer aile fertleri ile birlikte ortalama 240 bin kişiye ulaşılmaya planlanıyor.



Tiyatro gösterileri ile verilecek eğitimlerde; trafik işaret ve levhalarının anlamı, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, hız limiti ve araç sürerken cep telefonu kullanmanın riskleri gibi konular işlenecek. Tiyatro gösterisinin ardından trafik kurallarının bulunduğu bir kontrol çizelgesi doldurulmak üzere çocuklara verilecek. Kontrol çizelgeleri ile çocuklarla ilk imzalarını atacakları sertifikalar da paylaşılacak. Çocuklar verilen bu kontrol çizelgelerine araç kullanırken ailelerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edip kaydedecek. Çocuklar tarafından doldurulan çizelgelerin Shell istasyonlarına teslim edilmesi ile iki ayda bir yapılacak olan çekilişlere katılım hakkı kazanılacak. Çekiliş sonrasında belli sayıda çocuğa trafik kurallarını hatırlatacak sürpriz hediyeler verilecek.