Trafik polisi ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu !

Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Sincanlıoğlu, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli Konyaaltı Caddesi'nde kadın sürücüleri durdurdu. Çok sayıda polisi karşılarında gören kadın sürücüler, önce çekinerek camlarını açtı. Ekiplerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasıyla gülümseyen kadınlar, polislere teşekkür etti.Kadınlardan bazıları,dedi. Kadınlardan bazıları da araçlarından inerek polislere teşekkür etti.Nostalji tramvayını ve bir otobüsü de durduran ekipler, yolculara karanfil dağıttı. Polis, otobüsteki erkek yolculardan kendilerine çiçek isteyenleri de kırmadı. Cadde üzerinde bulunan Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri de pencerelere çıkarak polisleri alkışladı.Bu sırada okuldan koşarak gelen kadın öğretmen, sürücüleri kıskandığını belirterek kendisine çiçek istedi. Polisler, öğretmene de çiçek verdi. Polis ekipleri, Antalya'nın 4 farklı bölgesinde gün boyunca kadın sürücülere çiçek hediye ettiler.



