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Trafik kazasında ölen öğretmenlerinin ailesi için kermes düzenlediler

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - BİNGÖL Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, geliri, Erzurum'a giderken, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 3 öğretmendenden kendi öğretmenleri Recep Ürkek'in ailesine verilmek üzere kermes...

Trafik kazasında ölen öğretmenlerinin ailesi için kermes düzenlediler

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - BİNGÖL Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, geliri, Erzurum'a giderken, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 3 öğretmendenden kendi öğretmenleri Recep Ürkek'in ailesine verilmek üzere kermes düzenledi. 
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, 13 Temmuz 2017 tarihinde, Bingöl'den Erzurum'a giderken, meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitirenler arasında olan matematik öğretmenleri Recep Ürkek'in ailesi için okulun konferans salonunda kermes düzenledi. Kermeste, öğrenci velilerinin yaptığı yiyecekler, katılanların beğenisine sunuldu. Kermesle ilgili konuşan öğretmen Yoldaş Bozkurt, durumu iyi olmayan Ürkek ailesi için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Öğretmenimizin ailesi için okul olarak kermes yapmaya karar verdik. Öğrenciler ve velilerimiz büyük ilgi gösterdi. Başta Bingöllüler olmak üzere açtığımız yardım kampanyasına tüm Türkiye'den hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz" dedi. 
Lisede görevli öğretmenlerden Sakinaz Tolan ise "Öğrencilerimizle beraber öğrencilerimizin yardımlaşma duygularını pekiştirmek için ve Recep hocamıza vefa borcumuzu yerine getirmek için böyle bir yardım kampanyası başlatmayı düşünmüştük. Öğrencilerimizin katılımı çok güzeldi. Burada toplanan paralar ile yaşamını yitiren öğretmenizin çocuğunun eğitimi için bankaya yatırmayı düşünüyoruz. İleride eğitimi için kullanılmasını diliyoruz" diye konuştu. 

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