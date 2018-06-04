Trafik kazasında ölen genç cerrah için hastane önünde tören

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden El Cerrahı Operatör Doktor İbrahim Avşin Öztürk (33) için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Hastane çalışanları ve ailesi, evli ve 1 çocuk babası genç doktoru gözyaşları ile memleketi Adana'ya uğurladı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2016 yılında el carrahı olarak göreve başlayan Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk dün saat 13.30 sıralarında, Kars'ta iftar daveti için gidip kaldığı arkadaşının evinden dönerken, Erzurum'un Köprüköy ilçesi yakınlarında otomobili ile TIR'a arkadan çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kısa sürede başarılı operasyonlarla adından söz ettiren ve hastanede çok sevilen evli ve 1 çocuk babası Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk'ün ölümü, yakınlarını ve hastanedeki arkadaşları ile yöneticileri yasa boğdu.

Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk için görev yaptığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, hastane yönetimi, sağlık çalışanları, Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk'ün annesi Sündüz Öztürk, babası İsmail Öztürk, eşi Gülşah Sultan Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne, baba ve eşi, genç doktorun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Sündüz Öztürk'ün, "Seni topraklar sıkmasın kuzum. Peygamberimize komşu olsun. Oy kuzum, Allah'ım mekanını cennet etsin. Ben seni bir daha nerede bulacağım. Hepiniz hakkınızı helal edin" diye ağlaması yürekleri dağladı.

Törenden sonra omuzlara alınan Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk'ün tabutu memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderilmek üzere ambulansa konuldu. Anne, oğlunun tabutuna son bir kez daha sarılıp törene katılanlardan helallik istedi.



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