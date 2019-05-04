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Trafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK ()- KARABÜK’te, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Önden çarpmalı simülasyon aracına binenler, saatte 10 kilometre hızla kaza...

Trafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK ()- KARABÜK’te, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Önden çarpmalı simülasyon aracına binenler, saatte 10 kilometre hızla kaza etkisini sarsılarak yaşadı.
Kemal Güneş Caddesi’nde düzenlenen Trafik Güvenliği Haftası açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çocuklar, oluşturulan özel parkurda akülü araçlar ile trafik eğitimi aldı. Trafik ekiplerinin kullandıkları araç ve gereçler tanıtıldı. Önden çarpmalı simülasyon aracına binenler ise emniyet kemerini taktıktan sonra saatte 10 kilometre hızla meydana gelen kazanın etkisini sarsılarak yaşadı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği simülasyon aracına binenlerin arkadaşları ve yakınları cep telefonu kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi. Simülasyon aracına binenlerden bazıları, "Bayağı bir etkiliymiş", "Bu hızla böyleyse 70- 80 ile düşünemiyorum", "Çok şiddetli", "Emniyet kemeri olmasa geçtim öbür tarafa" diye konuştu.

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