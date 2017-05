Trabzonspor'un 4 parlayan ismi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - TRABZONSPOR'un gözde oyuncuları Olcay Şahan, N’Doye, Uğur ve Yusuf Yazıcı, bu sezon kariyerlerinin en iyi dönemini geçirirken bordo mavili formayla ilkler de yaşadı.

OLCAY ŞAHAN’IN ASİST REKORU

Trabzonspor’da devre arasında Beşiktaş’tan transfer edilen Olcay Şahan, bu sezon kariyerinde en çok gol pası verdiği döneme ulaştı. 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Beşiktaş formasıyla 7’şer asist yaparak bir sezonda kariyerindeki en yüksek rakamı bulan Olcay Şahan, bu sene ise geride kalan 31 haftada 10 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, bu asistlerin 2’sini Beşiktaş, 7’sini ise Trabzonspor forması altında gerçekleştirdi. Olcay’ın bu sezon 3 de golü bulunuyor.

UĞUR DEMİROK 6 GOLE ULAŞTI

Bordo mavililerin savunma oyuncusu Uğur Demirok ise kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor. Ligde geride kalan 31 haftada 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur, Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol attığı 2013-14 sezonunu geride bıraktı, ligin bitimine 3 hafta kala bir sezonda en çok gol attığı döneme ulaştı. Bu sezon bir de asisti bulunan Uğur, attığı gollerin 4’ünü penaltıdan kaydetti.

OKAY GOLCÜ KİMLİĞE BÜRÜNDÜ

Trabzonspor’un 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu da bordo mavili forma ile kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Bu sezon ligde 28 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 olmak üzere 36 karşılaşmada görev yapan Okay, bu anlamda en istikrarlı ikinci sezonunu yaşıyor. Genç futbolcu, profesyonel lig kariyerinde 2015-16 sezonunda Trabzonspor’da 36 maçta forma giydi. Okay kalan 3 haftada bir maçta daha görev alması durumunda en istikrarlı sezonuna ulaşacak. Ayrıca bu sezon lig ve kupada toplam 5 gol kaydeden Okay, 2014-15 sezonunda Kayserispor forması ile PTT 1’inci Lig’de 4 ve kupada 1 gol kaydettiği sezonu da yakaladı ve en golcü ikinci performansını sergiledi. Trabzonspor formasıyla ise en golcü sezona ulaştı. Kalan haftalarda bir gol bulması durumunda bu alanda da kariyerinde bir ilki gerçekleştirecek.

N’DOYE’NİN TÜRKİYE’DEKİ EN PARLAK DÖNEMİ

2015-16 sezonunda Trabzonspor’un İngiltere’nin Hull City takımından transfer ettiği Dame N’Doye de Türkiye’de en istikrarlı ve en çok gol attığı dönemi yaşıyor. Bordo mavili takımda ilk sezonunda 14 maçta süre alan ve 1 gol kaydeden 32 yaşındaki forvet oyuncusu, söz konusu dönemde Sunderland’a kiralanmıştı. 2016-17 sezonunda yıllık alacağında da indirime giderek takımda kalan N’Doye, ligde ve kupada 29 maçta görev yaptı, 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı sağladı.

YUSUF YAZICI YILDIZLAŞTI

Trabzonspor’da ilk olarak 2015-16 sezonunda A takımda oynadığı 9 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, 2016-17 sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon lig ve kupada 19 maçta forma giyip 6 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan 20 yaşındaki Yusuf, Süper Lig’de en çok forma giydiği ve skora en çok katkı sağladığı döneme ulaştı.

4 FUTBOLCU İLK DEFA FARKLI LİGDE MÜCADELE EDİYOR

Bu arada, Trabzonspor’da bu sezon takıma katılan Fabian Castillo ABD, Ogenyi Onazi İtalya, Matus Bero Slovakya ve Emmanuel Mas ise ilk kez Arjantin dışında bir kulüpte forma giydi. Bu 4 futbolcu da Süper Lig’de gol atma başarısı gösterdi.

ONAZİ FUTBOLA TEŞVİK İÇİN KRAMPON DAĞITTI

Trabzonspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, sosyal medya hesabı instagramdan gençleri futbola teşvik etmek için aldığı kramponları paketlerken çekildiği görüntüleri yayınladı. 24 yaşındaki Onazi, yaptığı paylaşımda, “Cesaret bekleyen bir sürü yeteneğe sahibiz. Gençleri ve yetenekli kişileri teşvik etmek için her zaman elimden geleni yapacağım” ifadelerine yer verdi.

