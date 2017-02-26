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Trabzonspor'da Kardemir Karabükspor hazırlıkları başladı

TRABZON, ()-TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına 11.00’de yapılan antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen...

Trabzonspor'da Kardemir Karabükspor hazırlıkları başladı

TRABZON, ()-TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına 11.00’de yapılan antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınma ardından dar alanda oyun oynadı. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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