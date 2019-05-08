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Trabzonspor altyapıda ‘Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçirdi

Trabzonspor Kulübü, altyapısındaki öğrencilerin eğitilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığından Hibe alarak ‘Bordo Mavili Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçirdi. Kulübün altyapısındaki öğrencilerin eğitilmesi için hazırlanan...

Trabzonspor altyapıda ‘Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçirdi
Trabzonspor Kulübü, altyapısındaki öğrencilerin eğitilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığından Hibe alarak ‘Bordo Mavili Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçirdi.

Kulübün altyapısındaki öğrencilerin eğitilmesi için hazırlanan projede; Toplumsal Cinsiyet Eğitimi, Yaratıcı Oyunculuk Oyunda Yaratıcılık Eğitimi, Fotoğrafçılık ve Fotoshop Eğitimi ve Futbolda Alt Yapı Eğitimi olmak üzere dört farklı eğitimin düzenlendiği belirtildi. Ayrıca projede çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve alt yapı oyuncularının kişisel gelişimine de katkı sağlanması hedefleniyor. Altı ay süreyle devam edecek proje öğrencilerin sporu ve sanatı yaşamlarının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Trabzonspor sosyal ve ekonomik kalkınma ile elde edilen refahın farklı kesimler arasında daha adil şekilde hissedilmesini arzulamaktadır. Trabzonspor kulübü her zaman sosyal farkındalık yaratmıştır, bu alanda da toplumsal ve sosyal farkındalık oluşturarak birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncü olmuştur. Bu proje gençlerin kişisel gelişime katkı sağlarken, dezavantajlarını da azaltmaktadır. Bu proje kulübümüzün farklı proje uygulama kapasitesi artıracaktır, bölgede örnek teşkil edecek ve diğer kulüplerin benzer projeler yapmasına ön ayak olacaktır” denildi

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