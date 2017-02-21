Trabzonlu 2 şehit ailesine ev tapuları teslim edildi

TRABZON’da bir işadamı, Tunceli'de PKK’lı teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Murat Durmaz ile Mardin’de PKK'lı teröristlerin ateş etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu’nun ailelerine ev verdi. Şehit ailelerine ev tapularının teslimi sırasında duygusal anlar yaşandı.Trabzonlu şehitler Murat Durmaz ve Ethem Hacımahmutoğlu’nun ailesine ev bağışlanması nedeniyle Yomra İlçe Belediyesi’nde tapu teslimi yapıldı. Yomra ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir işadamının Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği’ne yaptığı bağışla satın alınan 2 evin tapuları, şehit Murat Durmaz ve Ethem Hacımahmutoğlu’nun ailelerine verildi."HEPİMİZ ŞEHİT YAKINIYIZ"Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, herkesin şehit yakını olduğunu belirterek, “ Kahraman yavrularımız şehitlik mertebesine ulaştı. Dinimizde de şehitlik mertebesi sorgulanmaz. Bizler millet olarak hepimiz şehit ve gazi yakınıyız. Bu vesile şehitlerimize Cenabı Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Adını vermeyen hayırsever işadamı önemli bir görev üstlendi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.ÜLKE BİZİM ÜLKEBNU Yönetim Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuz ise, amaçlarının topluma değer katmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:“Dernek olarak yapağımız faaliyetlerle topluma değer katabilmeyi amaçlıyoruz Ülkemizin yaşamış olduğu bu süreçte birlik ve beraberliğe ihtiyaç olan günlerden geçiyoruz. Birlik ve beraberliğin önemini biliyoruz. Bize güvenildiği için böyle bir bağış yapıldı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin."ŞEHİT ANNESİNİN GÖZLERİ DOLDUKonuşmaların ardından bağış yapılan evlerin tapuları, Şehit Murat Durmaz’ın babası Davut Durmaz ile şehit Ethem Hacıosmanoğlu’nun babası Ali Murat ve annesi Rahime Hacımahmutoğlu’na teslim edildi. Tapuların teslimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit Uzman Çavuş Hacıosmanoğlu’nun annesi Rahime Hacıosmanoğlu, “Allah sizlerden razı olsun. Sizler var oldukça kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Çok merhametliydi benim kuzum. Bir taneydi. Yiğit kalbi vardı” diyerek gözyaşı döktü.

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