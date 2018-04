Trabzon’da tepki çeken dolgu çalışması

Fatih TURAN- Aleyna BAYRAM/TRABZON, () - TRABZON’da, tarihi özelliği bulunan, kenti ziyaret eden turistlerin en uğrak yerlerinden Ganita mevkisi liman alanının iş makineleri ve kamyonlarla doldurulduğunu görenler, cep telefonu kameralarıyla görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaşıp, tepki gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden tepkilere ilişkin yapılan açıklamada, dolgunun, çevreye yayılan kötü kokunun giderilmesi, deniz dip ve çevre temizliği için geçici yapıldığı belirtildi. Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise sosyal medyadan Ganita'nın temizlenmiş halinin görüntülerini paylaşıp, dolgunun kaldırıldığını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi Ganita mevkisinde yer alan, tarihi özelliğinin yanı sıra kenti ziyarete gelen yerli- yabancı turistlerin özelikle yaz aylarında ziyaret ettiği liman ve çevresinde, yaz sezonu öncesi temizlik çalışması başlattı. Bölgeye getirilen iş makineleri ve kamyonlarla dün sabah saatlerinde, deniz üzerine dolgu yapılan alandan çöplerin ve çevresel atıkların temizliğine başlandı. Hafta sonunu Ganita’da geçirenler, habersiz oldukları dolgu çalışmasını görünce şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşılarak, dolgu çalışmasına tepki gösterildi. Fotoğraf ve videoların kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla bölgenin tamamen doldurulduğunu düşünen birçok kişi tepkisini sürdürdü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Özellikle sosyal medyadaki teokiler üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Çeşitli atıkların birikmesiyle çevreye yayılan kötü kokunun giderilmesi ve liman alanının temizlenmesi için araçların geçirilebilmesi amacıyla alana geçici dolgu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Trabzon’umuzun denizle buluşma noktalarından olan Ganita’da denizin dip bölgesinde biriken ve yaz aylarında deniz suyu seviyesinin düşmesiyle kokuya sebep olabilecek olan çöp ve atıkların alınması işlemi hemen hemen her yıl yapılan rutin bir işlemdir. Bu yılda aynı bölgedeki çöplerin alınması işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu yılki temizlik işlemleri iş makinesinin ulaşım mesafesinden uzakta olduğu için kıyıya paralel küçük bir yol yapılmak suretiyle çöpün bulunduğu alana iş makinesi ulaştırılmıştır. Ganita’nın tabii yapısını korumak için yapılan bu işlemi hiçbir şeyi sorup öğrenmeden yanlış kanaat sahibi olarak sosyal medyadan paylaşanları üzülerek izliyoruz. Çalışmaların ara vermeden çok kısa sürede bitirileceğini ve Ganita- Kemerkaya’nın temizlenmiş tabii yapısının sağlanacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU: DOLGU KALDIRILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da dün gün boyu sürdürülen çalışmalara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgenin temizlenen halinden fotoğraflar da paylaşan Gümrükçüoğlu, dolgunun kaldırıldığını duyurup, duyarlı Trabzonlulara teşekkür etti. Sosyal medyadan daha önce tepki gösteren bazı kullanıcılar da Ganita’nın son halini gördükten sonra yetkililere teşekkür etti.

'1 GECEDE TEMİZLENDİ'

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün geceden itibaren sabaha kadar mesai yapıp, bölgedeki çalışmaları 1 gecede tamamladıklarını, denizin dip noktasından 10 kamyon çöp çıkararak, bölgeyi temizlediklerini de duyurdu. Çalışmalarla ilgili Başkan Gümrükçüoğlu “Pazar günü başlanılan ve sabaha kadar aralıksız olarak çalışılarak tamamlanan çalışmalar sırasında şehrimiz adına hassasiyet gösteren kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ganita’nın korunması için çalışmalarımıza bundan sonrada devam edeceğiz” dedi.

'TEMİZLENMESİNİ İSTEDİK, MİLLET YANLIŞ ANLADI'

Ganita mevkisinde işletmesi bulunan İsmail Terzi, bölgenin temizlenmesi konusunda belediye yetkililerine müracaat ettiklerini belirterek, konunun yanlış anlaşıldığını söyledi. Alanın temizlendiğini kaydeden Terzi “Burası zamanla dışarıdan gelen pislikten denizin dibi dolduğu için biz belediyeye müracaat ettik. Buranın temizlenmesini istedik. Bu alanın temizlenmesi içinde de dışarıdan buraya bir hafriyat gelip, yol yapılması gerekiyor ki kepçe buradan kendine bir yol yapsın gitsin; fakat millet bunu yanlış anladı. Millet zannetti ki burada deniz dolduruluyor. Burada öyle bir şeyin olması mümkün değil. Yanlış anlaşılma söz konusu. Belediyeden Allah razı olsun ki el attı buraya burayı temizlemek içim. Belediye güzellikten yanaydı. Şimdi oldu suçlu” diye konuştu.

‘OLAY İYİCE BÜYÜDÜ’

Bölgeye dolgu yapılmasının geçici olduğunu dile getiren işletmeci Ahmet Ali Yurtsever de daha önce denize girerek, çöpleri kendisinin temizlediğini söyledi. Çay bahçesi işletmecisi Barboros Terzi ise temizlik çalışmalarının her yıl rutin olarak yapıldığını kaydederek, “Daha önce de denizde olan çöp buraya vuruyordu. Aynı işlemlerle temizliği yapılıyordu. Bu temizlik genelde her sene yapılıyordu. Temizlik yapılmasa insanlar burada oturamazlar. Her yıl yapılan rutin temizlik. Bu dolgu geçi olarak yapıldı. Şimdi yok; ama olay iyice büyüdü. İnsanların aklından her şey geçiyor. Sadece ön yargı bu” dedi.

