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Trabzon’da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı (3)

3 GÜN SÜRECEK OPERASYON BAŞLADI Trabzon Havalimanına iniş sırasında pistten çıkan uçak için oluşturulan kurtarma planı kapsamında çalışma başlatıldı. Devlet Hava Meydanları İdaresi’ne (DHMİ) bağlı ekipler halatlar yardımıyla...

Trabzon’da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı (3)

3 GÜN SÜRECEK OPERASYON BAŞLADI
Trabzon Havalimanına iniş sırasında pistten çıkan uçak için oluşturulan kurtarma planı kapsamında çalışma başlatıldı. Devlet Hava Meydanları İdaresi’ne (DHMİ) bağlı ekipler halatlar yardımıyla indikleri uçağın yanında inceleme yaptı. Acil çıkış kapılarından uçağın içini kontrol eden ekipler çamura saplanan teker ve motor bölümlerini inceledi. ekibinin denizden görüntülediği çalışmalara çok sayıda uzman ekip yürütüyor.
ZEMİN GÜÇLENDİRMESİ SÜRÜYOR
Trabzon Havaalanında pistten çıkan uçağın saplandığı yerden çıkarılması için zemin güçlendirmesi amacıyla başlatılan dolgu çalışması sürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 iş makinesi ve 20 personelle bölgede kurtarma vinçlerinin kurulacağı alanda zemin iyileştirmesi yapılıyor. Bu çalışmasının ardından alana kurulacak vinçlerle uçak perşembe günü bulunduğu noktadan çıkarılması planlanıyor.
KARA KUTU İNCELENİYOR
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gelen 3 uzman ve bir pilottan oluşan Kaza İnceleme ve Araştırma Kurulu çalışmasını tamamladı. Uçağın kara kutusunu alan ekip teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya döndü.
Uçağın iniş sırasında pilotların arız bildirimi yapmadığı, pist başına yaklaşma sırasında kuleye acil durum çağrısı gönderildiği belirlendi. Trabzon Havalimanı Kontrol Kulesi acil durum çağrı karşısında bölgeye ekipleri yönlendirdi. Kurtarma ve itfaiye ekipleri 1 dakika 37 saniyede uçağa müdahale ettiği ve tahliye ile soğutma çalışmasına başladığı öğrenildi. Uçağın tahliyesinin ise 24 dakika sürdüğü kayıtlarda yer aldı.

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