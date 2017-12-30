Trabzon’da mağazalarda yılbaşı hareketliliği

TRABZON'da, yıl sonu indirimlerinden yararlanmak ve sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenler mağazalara akın etti.Yılbaşında, 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen Trabzonlular büyük ikramiye miktarının kentin plaka koduyla aynı olmasından dolayı biletlere bu yıl daha fazla ilgi gösterirken aynı ilgi alışveriş mağazalarına da yansıdı. Özellikle şehrin açık hava alışveriş merkezi olarak da bilinen Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi'nde vitrinleri kaplayan 'İndirim' yazıları ve yılbaşı süslemeleri müşterilerin de dikkatini çekiyor. Kentte birçok mağaza yaklaşan yeni yıl öncesinde, yüzde 70'e varan indirim yapmaya başladı, vatandaşlar da yapılan indirimlerden yararlanmak istedi. Caddeyi dolduranlar yeni yıl öncesi bütçelerine uygun fiyatlarla istediği ürünleri satın alıyor. Cadde esnafı yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu, yıl sonu öncesi geleneksel hale gelen indirim kampanyalarının piyasayı olumlu yönde etkilediğini söyledi.Yeni yıl alışverişinde bulunan kent sakini Vildan Keleş, ''Yeni yılda yakın arkadaşlarıma eşime dostuma bir şeyler alamaya çalışırım. Çalışma ortamında arkadaşlar arasında çekilişler düzenleyerek birbirine hediyeler alıyoruz. Genelde yılbaşını evde ailemle kutlarız çok dışarı çıkmayız” dedi. Sulatan ve Emine Yıldız çifti de ''Biz bu yıl hediyeleri hep gelinimize aldık yakında düğün hazırlığımız var. Fiyatlar çok yüksek cebinde paran varsa her şeyi alabiliyorsun yoksa bakıp geçiyorsun” diyerek herkesin yeni yılını kutladı.İNDİRİM FIRSATI DEĞERLENDİRİLDİÖzel ve önemli günlere dikkat ettiğini ifade eden Kurtuluş Turhal, “Önemli günlerde hediye almaya dikkat ederim. Bugün de babama hediye aldım. Herkesi sadece yılbaşında değil her özel günlerde hediyeleşmeye davet ediyorum” diye konuştu. Kentte bir mağazada alışveriş yapan Handan Bostan Çelik, indirim fırsatlarından yararlandıklarını anlatarak “'Yılbaşında çocuklara ve büyüklerimize çeşitli hediyeler almaya çalışıyoruz. Alışveriş merkezlerinde mağazalarda çeşitli kampanyalar var onları değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadesinde bulundu.Yaşanan yoğunlu nedeniyle memnun kaldıklarını belirten kuyumcu Musa Başak ise şöyle dedi:"İnsanlarımızda son zamanlarda yılbaşı hediye alışkanlığı var bizim saat ve kuyumcu sektörünü de yakınandan ilgilendiriyor. Müşterilerden takip ediyorum yılbaşında hediyeleşme karşılıklı oluyor.”

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