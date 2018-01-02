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Trabzon’da hamsinin kilosu 25 liradan 7,5 liraya düştü

TRABZON'da, Gürcistan’dan gelen hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Geçen hafta kilosu 25 lira olan hamsinin fiyatı 7,5 liraya geriledi. Hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan karasularına...

Trabzon’da hamsinin kilosu 25 liradan 7,5 liraya düştü
TRABZON'da, Gürcistan’dan gelen hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Geçen hafta kilosu 25 lira olan hamsinin fiyatı 7,5 liraya geriledi.
Hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan karasularına yönelmesi üzerine Trabzon’da hamsi kilo fiyatları 25 liraya kadar yükselmişti. Artan fiyatlar nedeniyle hamsiye hasret kalan Karadenizlilere iyi haber Gürcistan’dan geldi. Karadenizli balıkçıların yöneldiği Gürcistan karasularında avladıkları hamsiler, Trabzon’da tezgahlarda yerini almaya başlamasıyla kilosu 25 liraya satılan hamsinin fiyatı 7,5 liraya geriledi. Balık halinde yüz güldüren hamsi bolluğu için ‘Efsane geri döndü’ ve ‘Pasaportlu hamsi geldi’ esprileri arasında satış yapılıyor.
Balıkçı Serdar Korkmaz, hamsinin kilosunun 25 liraya kadar çıktığını belirterek, “Karadeniz’de neredeyse hamsi yoktu. Balıkçılar Gürcistan denizlerine açıldığı için şu anda hamsi bollandı ve fiyatlar 7,5 liraya kadar düştü. Fiyatlar düşünce hamsiye rağbet de arttı” dedi. Balıkçı Adem Kayıksuz da hamsinin yavaş yavaş gelmeye başladığını belirtti, “Havaların sıcak gitmesinden dolayı hamsi yok. Şu anda Gürcistan tarafında avlanıyor. Kayıkçıların anlaşmaları olduğu için Gürcistan’a çalışıyorlar. Yılbaşında gümrük kapısı açıldığı için hamsi yavaş yavaş gelmeye başladı. Şu anda hamsiler Gürcistan’dan geliyor. Bu fiyatlara da yansıyor” dedi.
Vatandaşlar da fiyatların düşmesiyle hamsi almak için balık haline geldiklerini söyledi. 

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