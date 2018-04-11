Trabzon’da DHA’ya 2 ödül

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen 2017 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, Doğan Haber Ajansı () Trabzon Bürosu'ndan Fatih Turan ve Selçuk Başar, ‘Haber fotoğrafı’ dalında ödüle layık görüldü.Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan ve 61 eserin juri tarafından değerlendirildiği 2017 başarı ödüllerine Trabzon bürosu muhabiri Selçuk Başar, Tunceli’de PKK’lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenaze töreninde çektiği, ‘Nasıl kıydınız’ adlı fotoğrafıyla birincilik, Fatih Turan ise Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz için düzenlenen şehit cenazesi töreninde çektiği ‘Şehide son selam’ adlı fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık görüldü. Ödüller düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

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