escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Trabzon’da DHA’ya 2 ödül

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen 2017 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, Doğan Haber Ajansı () Trabzon Bürosu'ndan Fatih Turan ve Selçuk Başar, ‘Haber fotoğrafı’ dalında ödüle layık görüldü. Trabzon...

Trabzon’da DHA’ya 2 ödül
TRABZON Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen 2017 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, Doğan Haber Ajansı () Trabzon Bürosu'ndan Fatih Turan ve Selçuk Başar, ‘Haber fotoğrafı’ dalında ödüle layık görüldü.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan ve 61 eserin juri tarafından değerlendirildiği 2017 başarı ödüllerine Trabzon bürosu muhabiri Selçuk Başar, Tunceli’de PKK’lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenaze töreninde çektiği, ‘Nasıl kıydınız’ adlı fotoğrafıyla birincilik, Fatih Turan ise Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz için düzenlenen şehit cenazesi töreninde çektiği ‘Şehide son selam’ adlı fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık görüldü. Ödüller düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314