Trabzon kuymağına rakip ‘kakışlı kuymak'

Gümüşhane'de Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarihi Özdenoğlu Konağı'nda, bir yandan aşçılık eğitimi alırken, bir yandan da kentin yöresel lezzetlerini konağın misafirleriyle buluşturuyor. Öğrenciler, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin kahvaltıda tercih ettiği Trabzon kuymağını andıran yöreye has 'kakışlı kuymak' yaparak, hünerlerini gösteriyor. Peynir ve mısır unu kullanılmadan, un ve süzme yoğurtla yapılıp tereyağıyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinden kakışlı kuymak, Trabzon kuymağına da rakip olarak gösteriliyor. Farklı lezzet kakışlı kuymaktan tadanlar, bu lezzeti 'Trabzon kuymağı'na kıyasla, daha ekşi bulup, hafif olduğunu söylüyor. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymak adını ise; tereyağını döktükten sonra kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden alıyor.



‘PEYNİR VE MISIR UNU KULLANILMIYOR’



Özdenoğlu Konağı usta öğreticisi Aytunç Tonyalı, kakışlı kuymağın, ilgi gördüğünü belirterek, farklı damak tadı olan yemek çeşidinin; un, süzme yoğurt ve sıcak su ile tencere karıştırılıp yapıldığını söyledi. Tonyalı, "Karışım ocağın üzerine alıp katılaşıncaya kadar pişiriliyor. Ardından başka bir tencerede yakma kıvamına getirilerek eritilen has tereyağı pişen kuymağın üzerinde gezdirilerek müşterilere ikram ediliyoruz. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymağın ismi ise tereyağını döktükten sonra kaşıkla üstüne yapılan kakma hareketinden geliyor. Bu lezzeti bilindik kuymaktan ayıran en önemli özellik ise yapımında peynir ve mısır unundan hariç, normal un ve süzme yoğurt kullanılması. Damaklarda farklı bir tat bırakan ve diğer kuymağa göre daha hafif ve yemesi de bir o kadar kolay olan bu lezzet, gelen müşterilerden tam not alıyor” dedi.



‘HAFİF VE DAHA YUMUŞAK'



Kakışlı kuymağı ilk defa tadan İsmail Can Koca, tadının hafif olduğunu söyleyerek, “Kakışlı kuymak, daha hafif ve yumuşak. Diğeri gibi yedikçe boğmuyor insanı. Buraya özgü bir tat belli. Diğer kuymakta peynir var ama bunda yok. Onun için biraz daha yumuşak oluyor. Tat olarak da diğerine göre biraz ekşi. Benim epey hoşuma gitti. Herkese öneriyorum. Gümüşhane’ye gelen herkes kesinlikle denemeli” diye konuştu.