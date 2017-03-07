Trabzon Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinden fotoğraf sergisi

TRABZON Havalimanı'nda çalışan güvenlik görevlileri, 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü etkinliği kapsamında Trabzon Havalimanı’nda fotoğraf sergisi açtı.Havalimanı Güvenlik Memurları Derneği'nce düzenlenen sergide, amatör fotoğrafçılıkla ilgilenen DHMİ güvenlik görevlileri Timuçin Sekban ve Türkay Albayrak'ın, Trabzon Havalimanı'ndaki binalarda, apronda ve şehrin çeşitli turistik mekanlarında çektikleri 30 fotoğraf İç Hatlar Terminali'nde izleyenlerin beğenisine sunuldu.Serginin açılışına Trabzon Ortahisar İlçesi Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Başmüdür Ahmet Aydın, Havalimanı Güvenlik Memurları Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Timuçin Sekban ve davetliler katıldı. Sergi açılışında konuşan Kaymakam Numan Hatipoğlu, "Havalimanları 24 saat esasıyla çalışır. Bu tempoda güvenlik memurlarımız da çok daha özverili bir mesai yürütür. Bununla birlikte insanların kendilerini geliştirmesi ve güzel sanatlarla uğraşması son derece önemli. Fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımızı ve emeği geçenleri tebrik ederim. Benzer çalışmaların sanat ve sporda alanında çalışanlarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum" diyerek, serginin hayırlı olması dileğinde bulundu. Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesildi.Güvenlik görevlisi Timucin Sekban, üç yıl önce kurulan Havalimanı Güvenlik Memurları Derneği'nin 54 havalimanında şubesi ve bin 400 üyesi bulunduğunu belirterek, "Hobi olarak 3 yıldır fotoğraf çekiyorduk. Arkadaşlarımızın ve baş müdürümüzün teşvikiyle sergileri açmaya karar verdik. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Geçen yıl ülkemizde ilk kez havalimanı personeli tarafından çekilen havalimanı temalı fotoğrafların yer aldığı sergiyi de bizler organize etmiştik. Bu yıl ikincisini açtık. Derneğimizin kuruluşunun yıldönümünü 1 Mart'ta Ankara’da kutladık ve sergimizi açtık. Fotoğraflarımızı şimdi de Trabzon’da sergiliyoruz. Türkay Albayrak ile birlikte sergi öncesi terminal binalarında, apronda ve şehrin çeşitli turistik yerlerinde çekimler yaptık. Fotoğraflarımızın 22'si havalimanında, 8'i ise bu yıl şehrin çeşitli yerlerinde çekildi. Trabzon havalimanı deniz kenarında olduğu için oldukça fazla malzeme veriyor. Çok güzel fotoğrafları var. Fotoğrafları havalimanı ziyaretçilerinin beğenisine sunduk. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

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