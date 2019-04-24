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Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  - TRABZON Havalimanı'nın, pist bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 8 saat uçuşlara kapatılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) da Trabzon seferlerini iptal etti Konuyla ilgili olarak THY Basın...

Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  - TRABZON Havalimanı'nın, pist bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 8 saat uçuşlara kapatılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) da Trabzon seferlerini iptal etti
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"25 Nisan Perşembe günü Trabzon meydanda yapılacak olan pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle meydan 10.00 -18.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılacaktır. Bu nedenle aşağıda bilgileri bulunan seferlerimiz iptal edimiştir.

Türk Hava Yolları
Tk 2824-2825  İstanbul-Trabzon-İstanbul
Tk 2828-2829  İstanbul-Trabzon-İstanbul

AnadoluJet ;
Tk 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen
Tk7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7367-7368 Yenişehir -Trabzon-Yenişehir Tk 7062 Ankara-Trabzon Tk 7065 Trabzon-Ankara 
 

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