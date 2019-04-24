Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - TRABZON Havalimanı'nın, pist bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 8 saat uçuşlara kapatılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) da Trabzon seferlerini iptal etti

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"25 Nisan Perşembe günü Trabzon meydanda yapılacak olan pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle meydan 10.00 -18.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılacaktır. Bu nedenle aşağıda bilgileri bulunan seferlerimiz iptal edimiştir.

Türk Hava Yolları

Tk 2824-2825 İstanbul-Trabzon-İstanbul

Tk 2828-2829 İstanbul-Trabzon-İstanbul

AnadoluJet ;

Tk 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen

Tk7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7367-7368 Yenişehir -Trabzon-Yenişehir Tk 7062 Ankara-Trabzon Tk 7065 Trabzon-Ankara

