Trabzon'da yapılan 3 bin 600 metrelik teleferik basına tanıtıldı

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan ve 3 bin 600 metre ile Karadeniz'inen uzunu olduğu belirtilen teleferik projesi basın mensuplarına tanıtıldı.Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle 10 dakika sürecek yolculukla, saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL’ye mal olan ve son denemeleri yapılan teleferik, bayramın ilk günü kullanımına açılmıştı. Bayram süresinde ücretsiz olarak hizmet veren teleferiğe yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, teleferiği basın mensuplarına tanıttı. Teleferiğin kullanıma açılmasından ötürü mutluluk duyduklarını belirten Başkan Bıçakçıoğlu, projeyle bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi. Bıçakçıoğlu, "Bizim hedeflerimiz büyük. İlerleyen yıllarda umarım bu teleferik güzel işler yapar. Bu sayede bölge cazibe merkezi haline gelir. Avrupa'da, İsviçre'deki Alpler'deki gibi dağdan dağa, tepeden tepeye bu insanları taşırız. Birinci hattı buraya kadar yaptık. İkincisi de inşallah olur. Bunlar hep hedef ve ideal meselesidir. İlçede otel inşaatı tamamlandığında, inşallah ilçemiz turizmde önemli bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.Gazeteciler, teleferiğe binerek, zirveye çıkardı. Teleferikle yolculuk yapan birçok kişi de yeşil örtüyle kaplı doğa ile denizi kuş bakışı olarak izleyerek, cep telefonu kamerasıyla manzarayı fotoğrafladı.

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