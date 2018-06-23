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Trabzon'da sel suları, beton pompası ile kamyonu dereye böyle sürükledi

TRABZON'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, park halindeki beton pompası ile kamyonu sele kapıldı. Her iki aracın da dereye yuvarlandığı olay, saniye saniye görüntülendi. Arsin ilçesi Yolaç köyünde dün etkili olan...

Trabzon'da sel suları, beton pompası ile kamyonu dereye böyle sürükledi
TRABZON'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, park halindeki beton pompası ile kamyonu sele kapıldı. Her iki aracın da dereye yuvarlandığı olay, saniye saniye görüntülendi.
Arsin ilçesi Yolaç köyünde dün etkili olan şiddetli yağış, sele dönüştü. Köydeki derenin taşması sonucu Hidroelektrik Santral (HES) inşaatını su bastı. Santral çalışanları, taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak sel suları, park halindeki beton pompası ile kamyonu sürükledi. Önce beton pompası, ardından da kamyon dereye yuvarlandı. Sürücülerin araçları kurtarmak için verdiği çaba ise sonuçsuz kaldı.
İşçiler son bir müdahale ile park halindeki bir diğer beton mikserini kurtarmayı başardı. Olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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