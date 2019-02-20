TRABZON'da sahile yunus ölüsü vurdu. Hayvanseverler, son günlerde yunus ölümlerinin arttığını belirterek, konunun araştırılmasını istedi.

İskenderpaşa Mahallesi, Ganita mevkisindeki sahile yunus ölüsü vurdu. Sahilde yürüyüş yapan mahalle sakinleri, yunus ölüsünü fark ederek belediyeye haber verdi. Sahile gelen ekipler yunus ölüsünü alıp götürdü. Yunus ölüsünün fotoğrafını sosyal medyada paylaşan hayvanseverler, kentte farklı noktalarda son günlerde yunusların kıyıya vurduğunu belirterek, ölümlerin araştırılmasını istedi.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da Karadeniz'de balık popülasyonun azalmasının en büyük nedeninin deniz kirliliği olduğunu belirterek, "Karadeniz kapalı bir havzadır. İlk öncelik arıtma sistemleri ile deniz kirliliğinin önüne geçilmeli, ayrıca yasa dışı ve aşırı avcılık daha sıkı denetlenmelidir. Yunus yoksa balık da yoktur. Hedeflenen av dışında ıskarta birçok canlı yok edilmekte, bu da besin zincirini daraltmaktadır. Deniz kirliliği ve besin kaybı balık popülasyonunu ciddi şekilde etkilemektedir. Yunuslar denizlerin çobanıdır. İnsanlar bilinçlendirilmelidir" dedi.



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