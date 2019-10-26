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Trabzon'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
TRABZON’da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Trabzon'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve...
GENEL 26.10.2019, 22:51
TRABZON’da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Trabzon'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışı ise bir süre sonra normale döndü.
Trabzon'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışı ise bir süre sonra normale döndü.
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