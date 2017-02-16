Trabzon'da okullara kar tatili

TRABZON’da dün gece etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Hayrat, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi. Bu arada, kar yağışı nedeniyle il genelinde kamuda çalışan engelliler ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.



