Trabzon'da kaçak kesilen 22 akasya ağacı için yasal süreç başlatılıyor

Filiz YILDIRIM/TRABZON, () - TRABZON’un Ortahisar ilçesinde Ali Şükrü Bey Parkı ormanında 22 akasya ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. İhbar üzerine inceleme başlatan belediye yetkilileri sorumluların tespit edilmesi için suç duyurusu hazırlığına başladı.

Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’ndeki Ali Şükrü Bey Parkı Ormanı’nda bazı ağaçların kesildiğini fark eden vatandaşlar durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri ormanda yaptığı incelemede, kendiliğinden yetişmiş 22 akasya ağacının kesildiğini belirledi. Kesilen ağaçlar ormanda istiflenmiş halde bulundu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen ağaçlarla ilgili belediye görevlileri, savcılığa suç duyurusu için çalışma başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar İlçesi Boztepe Mahallesi'nde, belediye sorumluluğunda olan Ali Şükrü Bey Parkı olarak bilinen alanın kuzey kesimindeki yamaç arazide kendiliğinden yetişen 22 adet akasya ağacının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce izinsiz olarak kesildiğine yer verildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet ormanlarından sayılmayan, ancak belediyemize bağlı park, bahçe, koruluk ve mezarlıklarda belediyemizin izni olmadan her ne sebeple olursa olsun ağaç kesimi yapılması suç teşkil etmektedir. Bu tür eylemlerde ivedilikle yasal işlem başlatılmaktadır. Yöredeki kamu arazilerinde doğal olarak yetişen ağaç ve ağaççık türlerinin kesiminde orman işletme şefliklerince tutanak düzenlemesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bir ağacın 20-25 yılda yetiştiği göz önüne alındığında, gerek belediyemizce dikilen gerekse doğal koruluklarda kendiliğinden yetişerek ağaç halini alan milli servetimiz konusunda toplum genelinin duyarlı olması, kaçak kesimlerin Büyükşehir Belediyemize, Orman İşletme Müdürlüklerine hatta güvenlik güçlerine ihbar edilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda belediyemizin ilgili birimleri tarafından, olayın aydınlatılması ve kamu malına zarar veren kişi ya da kişilerin tespit edilerek cezalandırılması için en kısa sürede Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır."

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