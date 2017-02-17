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Trabzon'da işyeri sahiplerinden sigara yasağına tepki eylemi

Fatih TURAN/TRABZON, () - SAĞLIK Bakanlığı'nın, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında 'Açık alan' düzenlemesinde restoran, kafe gibi mekânların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesini...

Trabzon'da işyeri sahiplerinden sigara yasağına tepki eylemi

Fatih TURAN/TRABZON, () - SAĞLIK Bakanlığı'nın, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında 'Açık alan' düzenlemesinde restoran, kafe gibi mekânların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesini yasaklamasına Trabzon'un Kalkınma Mahallesi’nde bulunan yüze yakın kafe ve restoran sahibi, iş yerlerini kapatarak tepki gösterdi.
Kalkınma Mahallesi’nde toplanan kafe, restoran gibi iş yeri sahipleri ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 200 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın, yarı açık alanlarda da sigara içilmesine yasak getirildiğini açıklamasının ardından protesto eylemi düzenledi. Sigara yasağının işletmeleri olumsuz etkilendiğini dile getiren işyeri sahipleri, karara tepki için restoran ve kafelerini bir gün için kapattı. Kafe ve restoran sahipleri adına konuşan Taner Zeki Tacettin, amaçlarının ceza sildirmek ya da kanuna karşı gelmek olmadığını belirterek şunları söyledi:
“Önceden sadece şikâyet üzerine ve aylık rutin denetime gelen Halk Sağlığı Merkezi ekipleri son dönemlerde günlük, hatta gün içerisinde 2-3 defa denetime gelmeye, bizleri altından kalkamayacağımız ağır cezalara maruz bırakmaya başlamışlardır. Bu süre içerisinde hiçbirimiz bırakın para kazanmayı, giderlerimizi karşılayacak ciroları dahi göremediğimizi söylemek isteriz. Yetkililerin bu mağduriyete bir çözüm veya iyileştirme yapacağını umuyoruz. Derdimiz ceza sildirmek ya da kanuna karşı gelmek değil, bizim derdimiz bu süreçten sonra çözüm aramaktır. Çünkü bahsi geçen kanun, milyonluk yatırımlar yapılmış 100'ün üzerinde iş yeri ve 500'ün üzerinde çalışan personel istihdamı sağlanan sektörü etkiliyor. Bugün itibari ile işletmelerimizin kepenklerini indirmek zorunda kaldığımızı ve çalışan personellerimizin iş haklarını fesih etmek durumunda kalacağımızı üzülerek bildirmek isteriz.”
Konuşmanın ardından kalabalık bölgede yürüyüş yaparak tepkilerini dile getirdi.  

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