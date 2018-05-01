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Trabzon'da horonlu 1 Mayıs kutlaması

TRABZON’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile Atatürk Alanı'nda horonlarla kutlandı. Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan yaklaşık bin kişi, sloganlar atarak Atatürk Alanı’na yürüdü....

Trabzon'da horonlu 1 Mayıs kutlaması
TRABZON’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile Atatürk Alanı'nda horonlarla kutlandı.
Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan yaklaşık bin kişi, sloganlar atarak Atatürk Alanı’na yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana üzerleri aranarak alınan katılımcılar, burada horon oynadı, sloganlar attı. Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar ve çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Bir grup Trabzonspor taraftarı da 'Sene hep 2011' yazılı pankartla alana geldi. Kutlamalara, demir doğrama ustası Özgür Çelik de iş elbiseleri ile katıldı. Atatürk Alanı'nda toplanan kalabalık oynanan horonların ardından dağıldı.

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