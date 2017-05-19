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Trabzon'da CHP ve Vatan Partililerden 19 Mayıs kutlaması

TRABZON’da Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partisi üyeleri, alternatif 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Atatürk Alanı’nda, Atatürk anıtına çelenk sunarak kutladı. Atatürk Alanı’nda anıt önünde düzenlenen...

Trabzon'da CHP ve Vatan Partililerden 19 Mayıs kutlaması
TRABZON’da Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partisi üyeleri, alternatif 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Atatürk Alanı’nda, Atatürk anıtına çelenk sunarak kutladı.
Atatürk Alanı’nda anıt önünde düzenlenen kutlama etkinliğine CHP Trabzon İl Başkan Vekili Celal Akaç, Gençlik Kolları Başkanı Emre Polat ile Vatan Partisi İl Başkanı İnci Güngör, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.
Açıklamalarda bulunan CHP Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Emre Polat, 19 Mayıs'ı eskiden olduğu gibi coşkuyla ve bayram havasında kutlamak istediklerini belirterek şunları söyledi:
"Ama maalesef bugün itibariyle, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde belirttiği gibi cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri hapsedilmiş, orduları lağvedilmiş, aydınları, muhalifleri hapse atılmıştır. Liyakat çökertilmiş, eğitim sistemi bilimsellikten arındırılmıştır. Mühürsüz referandum ile ülkenin rejimi mühürlenmek istenmiştir. Bu ülkeyi, Cumhuriyeti kimselere teslim etmeyeceğiz” dedi.
Konuşmanın ardından 83 yaşındaki Nermin Eyüboğlu, kendi yazdığı, Atatürk'ü ve Türk gençliğini anlatan şiiri seslendirdi. Anıt önünde davul zurna eşliğindeki horon gösterisini izleyen bazı vatandaşların da horona katılmasının ardından sona erdi. 

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