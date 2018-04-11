Trabzon'da 2 ölü yunus daha kıyıya vurdu; inceleme başlatıldı

TRABZON'un Akçaabat ilçesi sahilinde ölü 2 yunus kıyıya vurdu. Kentte son bir haftada kıyıya vuran ölü yunus sayısı 10 olurken, yunus ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı.İlçenin Söğütlü sahilinde gezintiye çıkan üniversite öğrencisi Aleyna Akçay, kıyıya vuran 2 ölü yunusu fark etti, durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ve belediye ekipleri, yunuslar üzerinde inceleme yaptı. Yunuslarda yara izleri olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ölü yunuslar sahilden kaldırıldı.Kentte son bir haftada kıyıya vuran ölü yunus sayısı 10 oldu. Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, yunus ölümleri ile ilgili inceleme başlattı. Aç kalan yunusların avlanmak için kıyıya geldikleri sırada kayalara çarpmaları sonucu öldükleri sanılıyor.

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