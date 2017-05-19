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Trabzon'da 19 Mayıs kutlandı

Fatih TURAN/ TRABZON,() - 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da törenlerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sabah Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na...

Trabzon'da 19 Mayıs kutlandı

Fatih TURAN/ TRABZON,() - 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da törenlerle kutlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sabah Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenler, bölgede etkili olan yağış nedeniyle 19 Mayıs Spor Salonu’nda devam etti. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyelerinin günün anlam ve önemini ifade eden  konuşmalarından sonra sporcu öğrenciler de hazırladıkları gösterileri sergiledi. Törende çeşitli yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödüller verildi.

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