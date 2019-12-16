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Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu (2)
İSKELET, SU SAMURUNUNMUŞ Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince el koyularak, incelemeye alınan hayvan iskeletinin, su samuruna ait olduğu belirlendi. DKMP'den yapılan...
GENEL 16.12.2019, 17:33
İSKELET, SU SAMURUNUNMUŞ
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince el koyularak, incelemeye alınan hayvan iskeletinin, su samuruna ait olduğu belirlendi. DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, "Hayvan iskeletinde ve mahallinde veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 2 yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.
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