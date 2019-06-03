Trabzon cadde ve sokakları tatile gelenlerle doldu

RAMAZAN Bayramı'nda, 9 günlük tatillerini memleketi Trabzon'da geçirmek isteyenler, kente akın etti, cadde ve sokaklar dolup taştı.Karadeniz Bölgesi'nde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Sinop ve Artvin illerinde oteller ve pansiyonlar ile dağ evleri tamamen doldu. Eşsiz doğası, denizi ve yaylarıyla dikkat çeken bölgede tatil planlaması yapanların tercihleri arasında doğa ve kültür turları ilk sırada yer alıyor. Trabzon'da bayram tatilini geçirmek isteyenler de kente akın etti. Trabzon'da cadde ve sokaklar doldu taştı. Bayram alışverişi yapanlar, işyerlerini doldurdu.‘BAYRAMLAR BURADA DAHA GÜZEL’Karadeniz bölgesini çok sevdiğini ve bayramların burada daha iyi kutlandığını söyleyen Kerem Sayın, "Trabzon’dan gelin aldık. Van’dan geliyorum. 9 günlük tatili burada ailemle geçireceğim. Karadeniz bölgesi ve özellikle Trabzon oldukça güzel. Gezmeyi çok seviyoruz. Havalar ısındığı için de bu bölge daha serin oluyor. Yaylaları, dağları, ormanları, denizi çok güzel. Bayramın tadına burada daha iyi varıyoruz. Biz Karadeniz’e aşığız" dedi.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü danışma bürosunda görevli Sadi Karakaş da, "Trabzon zengin turizm destinasyonu ile bölgede önemli bir yere sahip. Ramazan boyunca Trabzon’a genellikle Avrupa ülkelerinden ziyaretçiler geldi. Şimdi havaların ısınması ve bayram tatilinin bir araya gelmiş olması ile Trabzon’a çok ilgi var. Buraya gelen turistler genellikle yaylaları ve yaylalarda yapılan şenlikleri merak ediyorlar. Fransızca, Arapça, İngilizce ve hatta Farsça elemanlarla gelen turistlere hizmet veriyoruz. İç turizm çok daha canlı olacak. Bayram olduğu için gurbetçilerde burada. O yüzden yoğun bir kalabalık var. Ama bayram geçtiğinde de bu kalabalık devam edecek gibi" diye konuştu.'İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ'Ramazan Bayramı dolayısı ile şehirde nüfusun artışının gözle görülür derecede olduğuna dikkat çeken Süleyman Yavuzx "Trabzon’da iğne atsan yere düşmez duruma geldi. Artık insanlar sokaklara sığmaz oldu. Vatandaşlar birbirlerini iteleye iteleye yol açmaya çalışıyor. Trafik oldukça fazla. Araba ile bir yerden bir yere gitmek çok zor artık. Şehir insanlara yetmez oldu" dedi.Caddelerde yer kalmadığını söyleyen Hayriye Kıran ise "Okullar kapandı, havalar ısındı, bayram da geldi. Fındık ve çay hasadı zamanı da geldi. Turistler ve gurbetçiler Trabzon’a akın etti. İnsanlar artık büyükşehirlerde beton yığınlarının arasında vakit geçirmek istemiyor. Genellikle Karadeniz Bölgesi’ne doğru geliyorlar. Buranın yaylaları, doğası herkesin çok hoşuna gidiyor. Bugün de bayram arifesi olduğu için herkes merkeze indi ve bayram alışverişi yapmaya başladı. Caddeler doldu taştı" diye konuştu.Trabzon’un doğası ve kültürü ile dikkat çeken yerlerden olduğunu kaydeden Nur Özçilingir "Ankara’dan geldik Trabzon’a. Aslen buralıyız. Havalar ısındı, Ramazan tatili de 9 gün olunca memleketimize geldik. Bayram olduğu içinde alışverişe çıktık" dedi.

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