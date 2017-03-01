Trabzon Barosu Başkanı: Kuvvetler ayrılı ilkesi işlevsiz hale gelir

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON Baro Başkanı Avukat Sibel Suiçmez, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Yapılacak değişiklikler, yönetime kim gelirse gelsin tüm toplumun temek hak ve özgürlükleri açısından güvende hissettiği nitelikte olmalıdır. Karar yüce Türk milletinindir" dedi. Suiçmez, yeni düzenlemenin kuvvetler ayrılığı ilkesini işlevsiz hale getirecek nitelikte olduğunu söyledi.

Trabzon Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu, 16 Nisan’da 18 maddelik değişiklikle yapılacak olan Anayasa referandumuna ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Baro Başkanı Avukat Sibel Suiçmez, referandum sürecine ilişkin değerlendirmeleri 5 ilkeye dayanarak açıkladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bunlar da hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, insan haklarına uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleridir. Yapılan değişikliklerin, göz önüne aldığımız bu 5 ilkeyi güçlendirip güçlendirmediğine bakarak değerlendirmemizi yapmaktayız."

Herkesi sorumlu davranmaya, kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeye davet eden Suiçmez, OHAL uygulaması nedeniyle basın açıklaması ve panellerin bile yasaklandığını ve özgür ortam bulunmadığını söyledi. Suiçmez, OHAL döneminde referandumda ısrar edilmesini de eleştirdi.

"KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ İŞLEVSİZ HALE GETİRECEK"

Yeni değişiklikle yasamaya ilişkin denge ve denetleme yetkilerinin tamamen kaldırılacağını ön gören Suiçmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut düzenleme, insan haklarına dayalı demokrasilerde olmazsa olmaz ilkelerden biri olan kuvvetler ayrılığı ilkesini işlevsiz hale getirecek niteliktedir. Değişiklikte; yasamaya ilişkin denge ve denetleme yetkileri ya tamamen kaldırılmakta, ya da yüksek karar nisaplarıyla işlevsiz hale getirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçiminin aynı günde yapılması, Cumhurbaşkanı’nın partili olmasının ve hatta genel başkan olmasının önünün açılıyor olması, yasama-yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmakta ve fiili olarak denge- denetleme sisteminin etkisini yok etmektedir."

"KARAR YÜCE TÜRK MİLLETİNİNDİR"

Trabzon Baro Başkanı Avukat Sibel Suiçmez, bu süreçte yargı erkinin ülkenin en sorunla erki haline geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teklif edilen maddeler kadar Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’sinin Cumhurbaşkanınca atanması yetkisine dokunulmadığında olduğu gibi, yapılmayan değişikliklerle de ülkemizin kronik sorunu olan yargının siyasallaşması sorunu çözülmeyeceği gibi, bu sorunun normlaştırılarak kalıcılaştırma tehlikesi ile de karşı karşıya bırakacaktır. Yapılacak değişiklikler yönetime kim gelirse gelsin tüm toplumun temek hak ve özgürlükler açısından güvende hissettiği nitelikte olmalıdır. İnsan haklarına dayalı bir demokrasiyi inşa etmek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin var olduğu, yargı bağımsızlığının sağlandığı, denge ve denetleme mekanizmalarıyla yürütmenin denetlenebildiği, hukuki güvenin ve üstünlüğünün sağlandığı bir anayasayla mümkün olabilecektir. Karar yüce Türk milletinindir."

Konuşmasının ardından Trabzon Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi avukat Berrak Pınar Alioğlu da, referandumda oylanacak olan 18 maddeye ilişkin bir sunum yaparak anayasa değişikliğini değerlendirdi.