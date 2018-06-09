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Trabzon'a ilk direkt uçuşla gelen Kuveytli turistlere karanfilli karşılama

Emre KOLTUK/TRABZON,() - KUVEYT-Trabzon direkt uçak seferlerinin başlamasıyla Trabzon Havalimanı'na inen ilk uçak itfaiye araçlarının sıktığı suyun eşliğinde aprona yanaştı. Uçaktaki turistlerde karanfillerle karşılandı. Ramazan Bayramı'na...

Trabzon'a ilk direkt uçuşla gelen Kuveytli turistlere karanfilli karşılama

Emre KOLTUK/TRABZON,() - KUVEYT-Trabzon direkt uçak seferlerinin başlamasıyla Trabzon Havalimanı'na inen ilk uçak itfaiye araçlarının sıktığı suyun eşliğinde aprona yanaştı. Uçaktaki turistlerde karanfillerle karşılandı.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, özelikle Körfez ülkelerinden kente gelen turistlerle turizm sektöründe hareketlik başladı. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden Trabzon'a direk uçak seferlerinin ardından bu kez de Kuvey'ten Trabzon'a charter uçuş başlatıldı. Kuveyt'ten 120 yolcusu ile Trabzon Havalimanı'na iniş yapan Kuwait Airways havayolları uçağı, itfaiye araçlarının sıktığı su eşliğinde karşılandı. Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve havalimanı yetkilileri de aprona yanaşan uçağın yolcuları ve mürettebatına karanfil verdi.
'HEDEFİMİZ BİN YOLCU UÇAĞI'
Kuveyt-Trabzon direkt uçak seferlerinin başlaması dolayısıyla Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni ziyaret eden Ayvazoğlu, Kuveyt'ten gelen turist ve kabin görevlileriyle bir süre sohbet etti. Ayvazoğlu, "Kuveyt'ten Trabzon'a yaz sezonu boyunca haftada 3 gün devam edecek uçuşlar, Trabzon'da turizmin yükselen bir değer olduğunu göstermektedir. Türk Hava Yolları da bayramdan sonra haftada 3 gün Kuveyt'ten seferlerine başlayacaktır. Ulaşım ağının gelişmesi bizim için son derece önemli. Bu yıl hedefimiz bin yolcu uçağı. Bayram sonrasında daha yoğun gerçekleşmesini hedeflediğimiz direkt seferlerle turizm hedeflerimizi tutturmayı planlıyoruz. Trabzon'un geçen yıl 2 milyon 200 bin civarında olan yerli ve yabancı turist sayısını, direkt seferleri ve turist memnuniyetini artırarak bu yıl 3 milyon olarak hedefliyoruz" dedi.

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