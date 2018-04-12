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'Tour Of Mersin' ve 'Uluslararası Mersin Maratonu' tescillendi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen Tour Of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu’nun ismi T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından...

'Tour Of Mersin' ve 'Uluslararası Mersin Maratonu' tescillendi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen Tour Of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu’nun ismi T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alınan Marka Tescil Belgeleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sinan Bayraktar tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a makamında teslim edildi. Son yıllarda adını kamuoyunda sıkça duyuran ve sayılı uluslararası spor etkinliklerinden biri olarak anılan Tour Of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu için markalaşma çalışmaları 2017 yılında başlatılmıştı. Bir etkinliğin markalaştırılması için en önemli adım olan tescilleme aşamasını tamamlayan ve Mersin’i bir spor kenti yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği Tour Of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu organizasyonlarını tescilledi. Bu kapsamda Tour Of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu artık Mersin'in ve Türkiye'nin uluslararası alanda birer markası oldu. Alınan tescil belgesiyle de iki organizasyonun devamlılığı ve başarısı koruma altına alındı.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgelerini alan Başkan Kocamaz iki organizasyonunda kente marka değeri olarak kazandırılmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "2015 yılından bu yana her yıl başarısını ve katılım oranını katlayarak, sayılı spor organizasyonları arasında yerini alan Tour Of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu’nu bugün marka olarak tescilledik. Mersini bir spor kenti yapmak adına önemli bir adım atmış olduk. Mersin'i ve Mersinliyi sporun sıcak yüzü ile kucaklamaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" dedi.

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