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Tortum Şelalesi'ni stadyuma çevirdiler
GALATARASAY'ın taraftar grupları Ultraslan Atauni ve Ultraslan Erzurum üyeleri, dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ni gezdi. Gezi sırasında taraftarlar, söyledikleri marşlarla sarı-kırmızılı takıma olan sevdalarını...
GENEL 30.10.2019, 08:57
GALATARASAY'ın taraftar grupları Ultraslan Atauni ve Ultraslan Erzurum üyeleri, dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ni gezdi. Gezi sırasında taraftarlar, söyledikleri marşlarla sarı-kırmızılı takıma olan sevdalarını dile getirdi.
Ultraslan Erzurum ve Ultraslan Atauni taraftar gruplarının geleneksel hale getirdikleri birlik beraberlik pikniği Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde gerçekleştirildi. Sarı- kırmızı formalarıyla geziye katılan taraftarlar, 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip şelaleyi takımlarının marşlarıyla inletti. Taraftarlar, coşkun akan şelaleyi seyir tepesinden izledikten sonra çevresini gezdi. Şelalenin yanında piknik yapan sarı-kırmızılı taraftalar, Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı yakaladıklarını belirtti.
Ultraslan Erzurum Koordinatörü Uğur Öncel ve Ultraslan Atatürk Üniversitesi Temsilcisi Hatem Abak, üniversiteye yeni gelen taraftarlarla kaynaşma ve arkadaşlık ortamının oluşması için piknik düzenlediklerini söyledi.
Ultraslan Erzurum ve Ultraslan Atauni taraftar gruplarının geleneksel hale getirdikleri birlik beraberlik pikniği Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde gerçekleştirildi. Sarı- kırmızı formalarıyla geziye katılan taraftarlar, 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip şelaleyi takımlarının marşlarıyla inletti. Taraftarlar, coşkun akan şelaleyi seyir tepesinden izledikten sonra çevresini gezdi. Şelalenin yanında piknik yapan sarı-kırmızılı taraftalar, Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı yakaladıklarını belirtti.
Ultraslan Erzurum Koordinatörü Uğur Öncel ve Ultraslan Atatürk Üniversitesi Temsilcisi Hatem Abak, üniversiteye yeni gelen taraftarlarla kaynaşma ve arkadaşlık ortamının oluşması için piknik düzenlediklerini söyledi.
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