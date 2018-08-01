Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Avrupa ve Asya'daki en yüksek, dünyada üçüncü yüksek şelalesi olduğu belirtilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Şelaleyi görmek için Uzundere'ye giden ziyaretçilerden Emine Atar, "Görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Doğası muhteşem. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ziyaretçiler hayran kalıyor" dedi.

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarındaki şelale, 21 metre genişliğinde ve 48 metre yükseklikten akıyor. Balıklı köyü yakınlarındaki dağda, 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu doğa harikası, yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Suyun coşkulu aktığı günlerde muhteşem görünüme bürünen şelalenin suyunun zerrecikler halinde uçuşması ise gökkuşağı oluşuyor.

Hafta sonu arkadaşları ile birlikte Tortum Şelalesi'ne geldiklerini ve çok eğlendiklerini söyleyen Betül Şimşek, "Buranın harika bir manzarası var. Dünyanın üçüncü büyük şelalesi oblan Tortum Şelalesi'ni herkesin görmesini isterim. Buradaki atmosferi yaşamak lazım. Yılın her mevsimi ayrı bir güzel oluyor. Şelalenin dışında buraya gelen hemen yanındaki, Narman ilçesindeki peripacaları ve yine Uzundere'deki Yedi Gölleri görme imkanına sahip. Şelalede yüzmek de ayrı bir zevk" diye konuştu.

Şelaleyi görmek için Uzundere'ye giden ziyaretçilerden Emine Atar, "Görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Doğası muhteşem. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ziyaretçiler hayran kalıyor" dedi.



FOTOĞRAFLI