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'Torosların gelinliği' kardelenler koruma altında

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya'nın Akseki ilçesinde, baharın müjdecisi 'Torosların gelinliği' olarak adlandırılan 'kardelen' soğanlarının sökümünü yasakladı. Akseki Belediye Başkanı...

'Torosların gelinliği' kardelenler koruma altında

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya'nın Akseki ilçesinde, baharın müjdecisi 'Torosların gelinliği' olarak adlandırılan 'kardelen' soğanlarının sökümünü yasakladı.
Akseki Belediye Başkanı Ak Parti'li Mustafa İsmet Uysal, doğal çiçek soğanları ile ilgili 21 Mart 2017 tarih ve 30014 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik' kapsamında 8 Mart 2018 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Danışma Komitesi ve Teknik Komite toplantısında, Akseki bölgesindeki Toros kardeleninin (Glanthus Elweslii) sökümünün yasaklandığını kaydetti.
Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, kardelen çiçeğinin soğanlarının göçebeler ve köylüler tarafından bilinçsizce söküldüğünü kaydetti. Yeni alınan kararla kardelen soğanlarının sökümünün yasaklandığını, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Uysal, kardelenin en çok Akseki'nin Çimi, Çanakpınar ve Geyran yaylalarında doğada kendiliğinden yetiştiğini ifade etti. Kardelen soğanının kozmetik sanayinin yanı sıra ilaç üretiminde de kullanıldığına değinen Başkan Uysal, şöyle konuştu:
"Endemik türlerden olmasına rağmen maalesef 2 yıldır kardelen sökümüne izin veriliyordu. Bu yıl izin verilmemesi ve koruma altına alınması bizleri mutlu etti. Kardelen çiçeklerinin ana yurdu olan Akseki'de soğanların yok olmasını istemiyoruz. Kardelen soğanının sökümünün durdurulması için yaptığımız girişimler sonuç verdi. Kardelen soğanının nesli her geçen yıl azalıyordu. Bu yasak, bölgede kardelenlerin çoğalmasını sağlayacak. Karar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından tüm muhtarlıklara tebliğ edildi."
Başkan Uysal, kardelen soğanı sökülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini, bölgenin sıkı kontrol altında tutulacağını, kaçak söküm yapanların cezalandırılacağını kaydetti.

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