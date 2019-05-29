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Toroslarda doyumsuz kar manzarası

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları'nda, karın erimesiyle birlikte ortaya çıkan doyumsuz manzara, hayran bıraktı. Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Her bölgesinde ayrı bir güzelliği, binlerce yıllık...

Toroslarda doyumsuz kar manzarası
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları'nda, karın erimesiyle birlikte ortaya çıkan doyumsuz manzara, hayran bıraktı.
Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Her bölgesinde ayrı bir güzelliği, binlerce yıllık tarihi barındıran kente gelenler deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. 650 kilometrelik sahil şeridine sahip Antalya, daha çok denizi ve tarihi yerleriyle gündeme gelirken, kenti çevreleyen Toros Dağları ise başka güzellikleri barındırıyor. Deniz seviyesinden 1150 metre yüksekte, Toros Dağları'nın eteklerinde kurulu olan ve kış boyu yağan karla adını duyuran Akseki ilçesinde, bahar döneminde görenleri hayran bırakan bir manzara ortaya çıkıyor. Torosların zirvesini örten kar, baharda havanın ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş erimeye başlıyor. Doğanın uyanmaya başladığı bu dönemde kar öbeklerinin altından yüzünü gösteren yeşil, gri ve mavinin binbir tonu birbirinden güzel görüntüler oluşturuyor.

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