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Toroslara 19 Mayıs yürüyüşü

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'ne dağ yürüyüşü yapan Adanalı doğaseverler, zirvedeki karın içinde kısa kollu kıyafetlerle yürüdü. Darboğaz Köyü'ne bağlı 2900 rakımlı Karagöl Pilottepe kadar olan 12 kilometrelik yolu tırmanan Profesyonel...

Toroslara 19 Mayıs yürüyüşü
NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'ne dağ yürüyüşü yapan Adanalı doğaseverler, zirvedeki karın içinde kısa kollu kıyafetlerle yürüdü.
Darboğaz Köyü'ne bağlı 2900 rakımlı Karagöl Pilottepe kadar olan 12 kilometrelik yolu tırmanan Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, zirvede Türk bayrağı açtı. Etkinlik lideri Olcay Başel, Pilottepe tırmanışını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı anısına yaptıklarını söyledi. Başel, şöyle dedi:
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı anısına yapılan bu tırmanış kar üzerinde ve tamamen kış koşullarında gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 24 sporcumuzun tamamı tırmanışı başarıyla tamamladı. Performans gerektiren bu tür parkurlar daha büyük zirveler için hazırlık amacı ile yapılmaktadır. PRODOSS Dağcılık kolu olarak zor ve performans gerektiren bu tür parkurları zaman içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağız."  

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