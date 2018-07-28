Toroslar'da bal hasadı başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 250 kovanı Toros Dağları'nın zirvesindeki farklı çiçeklerle buluşturan arıcılar, bal sağımına başladı.Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün Müdürü Dr. Davut Keleş, Erdemli sınırlarındaki 2 bin 300 rakımlı Musa Bozuldu Yaylası'nda yürütülen arıcılık çalışmaları ve AR-GE faaliyetlerini inceledi.Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Keleş, ana arı ve arı yetiştiriciliği konusunda yetiştiricilere eğitimler verdiklerini belirterek, "Bu eğitim kaliteli bal üretimi açısından oldukça önemli. Kışın arıları sahilde kışlatırken, yaz aylarında ise yaklaşık bir saatlik mesafede 2 bin 300 rakıma çıkabiliyorsunuz. Bu da hem gezginci arıcılık, hem de kır balı üretimi için önemli bir avantaj. Tüm bu çalışmaları kendi ekibimiz bizatihi uygulamayı yaptıklarından arıcılara daha sağlıklı bilgi aktarımı yapmada ciddi bilgi sahibi oluyoruz. Bu da direk uygulamaya yönelik arıcılara bilgi aktarmada ciddi fark oluşturmaktadır. Enstitümüz, arıcılık bölümündeki arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur. Burada yapacağımız en ufak iyileştirme, bizim için çok önemlidir. Yeni sezonda tüm arıcılarımızın bol ürün elde etmelerini diliyoruz" dedi.İYİ HASAT ELDE ETTİKAlata Arıcılık Bölümü Başkanı Ziraat Mühendisi Hamza Başaran da bal sağımına başladıklarını dile getirerek, "Enstitü olarak biz bir yıl boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını bal sağımını gerçekleştirince alıyoruz. Peteklerden bal sağmaya başladığımızda tüm yılın yorgunluğunu hem unutuyor, hem de tatlı bir huzurunu yaşıyoruz. Bal sağımını gerçekleştirdiğimiz yer 2 bin 300 rakımında çiçek florasının bol olduğu yer. Bu nedenle de kır balı, yani çiçek balını üretmeye çalışıyoruz ve iyi bir hasat elde ettik" ifadesini kullandı.

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