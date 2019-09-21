Toros Dağları'ndan gelen bala 'Dünyanın en iyi balı' ödülü

MERSİN, ()- MERSİN’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde Toros Dağları'nın eteğinde 2 bin 500 rakımda üretilen Eğriçayır balı, Kanada’nın Montreal kentinde Dünya Arıcılık Örgütü ev sahipliğinde düzenlenen 46’ncı Dünya Arıcılık Kongresi’nde 'Dünyanın En İyi Balı' ödülüne alarak Türk balcılığını zirveye taşıdı.

Montreal kentinde düzenlenen Dünya Arıcılık Kongresi’ndeki yarışmaya çok sayıda üretici, 400’e yakın bal ile katıldı. Yarışmalar, 4 kategoride yapıldı. Kendi kategorilerinde birinci olup, altın madalya alarak finale kalan 4 bal arasında ise Eğriçayır balı, ‘Dünyanın en iyi balı’ seçildi. Celal Çay, arıcılığın şampiyonlar ligi kupası olarak tabir edilen kupayı Türkiye’ye kazandırdı.

Eğriçayır balının son kuşak temsilcisi, 300 yıllık arıcılık yapan bir aileden gelen Celal Çay, hem ürünlerinin kalitesini, hem de Türkiye’nin adını uluslararası alanda duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çay, "Dünya Arıcılık Örgütü, balımızı dünyanın en iyi balı seçerek ödüllendirdi. Bu ödüle, arıcılık sektörünün şampiyonlar ligi kupası diyebiliriz. Yarışmaya 400’e yakın bal girdi. Bu ballar 4 kategoriye ayrıldı. Altın madalya alan 4 bal arasında bizim balımız, dünyanın en iyisi seçilerek kupa ile ödüllendirildi. Bu kupayı ülkesine götürmek isteyen o kadar arıcı vardı ki; ülkemize getirmek bize nasip oldu. Bu kupayı Türk arıcıları adına alıyor ve ithaf ediyoruz. Türkiye koloni sayısı bakımından Çin’den sonra dünyanın 2’nci büyük ülkesidir. Bu kupayı alarak biz de dünyaya, Türkiye’nin en iyi balı üretebileceğini göstermiş olduk" dedi.

Babası Şahbaz Çay’ın da arıcılığı dedesinden öğrendiğini ifade eden Celal Çay, "Şu anda da babam arıcılığı torunlarına öğretiyor. Toros Dağları’nda organik arıcılık yapıyoruz. Mevsimine göre Torosların eteğinden zirvesine kadar kovanlarımızı taşıyarak, çok emek veriyoruz. Arıcılık gerçekten bir yaşam biçimi ve çok zahmetli bir iştir. İyi bal üretmek çok kolay değil. Mevsime, rüzgara ve yağmura çok bağlısınız. Sadece sizin emek vermeniz değil, aynı zamanda doğanın size izin vermesi gerekiyor. Tüm bunlar üst üste gelirse, iyi bal üretme şansını yakalamış oluyorsunuz. Babam, torunları, kardeşlerim tüm aile çok çalışıyoruz. İyi bal üretmek için çok uğraşıyoruz ve sonunda 'Dünyanın En İyi Balı' kupasını Türkiye’ye getirdiğimiz için çok mutlu olduk" diye konuştu.