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Toros Dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi
KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki Toros Dağları eteklerinde, nesli tükenmekte olan 'semender' görüldü. Toros Dağları eteklerinde gezintiye çıkan bazı vatandaşlar, nesli tükenmekte olan semender gördü. Vatandaşlar cep telefonları ile semenderi...
GENEL 07.10.2019, 10:58
KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki Toros Dağları eteklerinde, nesli tükenmekte olan 'semender' görüldü.
Toros Dağları eteklerinde gezintiye çıkan bazı vatandaşlar, nesli tükenmekte olan semender gördü. Vatandaşlar cep telefonları ile semenderi görüntüledi. Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor, Kuzeybatı Afrika, Güney- Orta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.
Toros Dağları eteklerinde gezintiye çıkan bazı vatandaşlar, nesli tükenmekte olan semender gördü. Vatandaşlar cep telefonları ile semenderi görüntüledi. Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor, Kuzeybatı Afrika, Güney- Orta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.
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