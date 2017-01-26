Tornavidalı cinayete 4 gözaltı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da, trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle uyardığı kişiler tarafından başına tornavida saplanarak öldürülen Engin Dalar cinayetiyle ilgili 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fatih Mahallesi 1110 Sokak'ta geçen 17 Ocak'ta meydana gelen olayda, 2 çocuk babası Engin Dalar, trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uyardığı kişiler tarafından çocuklarının gözü önünde başına tornavida saplanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dalar, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin; M.Ö. (16), H.Ö.(15), F.Ö.(18) ile onlara yardım ettiği belirlenen, F.Ö.'nün kız arkadaşı S.B.(18) olduğu belirlendi. Kamera görüntülerini inceleyip şüphelilerin kullandığı otomobili belirleyen polis, ilk olarak S.B.'ye ulaştı. Şüphelilerin dün (çarşamba) akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda olduğunu saptayan ekipler, kaçmaya kalkışan M.Ö., H.Ö. ve F.Ö.'yü Hürriyet Bulvarı'nda yakaladı.

Gözaltına alınan M.Ö. ve H.Ö., 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, F.Ö. ve S.B. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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