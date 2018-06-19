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Torbalı'ya şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in (20) şehadet haberi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine ulaştı....

Torbalı'ya şehit ateşi düştü
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in (20) şehadet haberi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine ulaştı. Şehidin ailesi ve yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.
Şırnak'taki Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Güçlükonak ilçesinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada, PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu. Askeri yetkililer bu sabah, sağlık ekiplerinin eşliğinde, Torbalı'nın kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde yaşayan şehidin çiftçilik yapan babası Gürkan Dinç ile fabrika işçisi annesi Dilek Dinç'e acı haberi verdi. İki erkek kardeşin küçüğü olan Dinç'in şehadet haberi, büyük üzüntü yarattı. Şehidin 2 katlı müstakil evlerine büyük bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve mahallede yaşayanlar taziye için Dinç Ailesi'nin evine gelmeye başladı.
7 HAZİRAN'DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ
Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in vatani görevini yaparken, geçen 7 Haziran'da doğum gününü kutladığı öğrenildi. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan şehidin teyzesi, yeğeniyle en son telefonla konuştuğunu anlatırken ağladı.
Şehidin yarın toprağa verilmesinin beklendiği belirtildi.

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