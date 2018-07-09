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Torbalı TOKİ konutları sahiplerini buldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde yapılan 315 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Ev sahibi olanlar, kura töreninde büyük...

Torbalı TOKİ konutları sahiplerini buldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde yapılan 315 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Ev sahibi olanlar, kura töreninde büyük sevinç yaşadı.
TOKİ tarafından Ayrancılar Mahallesi'ne yapılan 'Torbalı 315 Konut Projesi'ndeki 2+1 ve 3+1 konutların kurası, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda çekildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimine katılanlar, salonu doldurdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından önce şehit ailelerinin konutlarının çekilişi yapıldı. Konut için başvuran tüm şehit aileleri, ev sahibi olurken, daha sonra engelliler için kura çekimi gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan 315 konut için 5 binin üzerinde başvuru olduğu belirtilirken, ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanı yüzlerine yansıdı.
ÇİFTE MUTLULUK 
Kurada ev sahibi olan büfeci Serhat Darende, çok uygun şartlarda ev sahibi olduklarını belirterek, "Allah'a hamdolsun, kurada ev çıktı. Hem bana hem de kayınvalidemlere çıktı. Başarılı bir proje. Açıkçası çok umutlu değildim ama çıktı. Bu şartlarda bu imkanlarla ev sahibi olmak büyük nimet" diye konuştu. 
Damadı gibi kendisine de ev çıkan Muazzez Toprak ise "Çok heyecanlıyım. Hiç ümidim yoktu. Çıkınca çok mutlu oldum. Bugüne kadar hiç evim olmamıştı" dedi.
Kura çekiminin tam listesi, salı günü TOKİ'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

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