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Torbalı'da Suriyeliler'e ait ruhsatsız işletmeler Belediye tarafından kapatıldı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Suriyeli sığınmacılar tarafından işletilen, ruhsatsız, gerekli evrakında eksiklikler olduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen büyük bölümü gıda üzerine toplam 20 işletme, zabıta ekiplerinin...

Torbalı'da Suriyeliler'e ait ruhsatsız işletmeler Belediye tarafından kapatıldı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Suriyeli sığınmacılar tarafından işletilen, ruhsatsız, gerekli evrakında eksiklikler olduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen büyük bölümü gıda üzerine toplam 20 işletme, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerin ardından mühürlenip, kapatıldı.
Torbalı'da, Suriyeli sığınmacılara ait Atatürk, Ayrancılar ve Subaşı mahallerindeki iş yerleri, zabıta ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 10 gündür yaptığı denetimlerde, vergi levhası, iş yeri açma-kapama belgeleri bulunmayan büyük bölümü gıda üzerine olan 20 işletme, mühürlenerek, kapatıldı. Bu işletmelerden büyük bölümünde satılan ürünlerin sağlıksız olduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı da belirlendi. Bu iş yerlerinde satılan ürünlerin Suriye'den Mersin üzerinden getirilen ürünler olduğu tespit edildi. Kapatılan işletmelerden büyük bölümünün Atatürk Mahallesi'nde olması dikkat çekti. İş yerlerini aynı zamanda konaklamak için de kullandıkları belirlenen bazı Suriyeli sığınmacılara ise kendilerine ev bulmaları için süre verildi. Zabıta ekipleri, kontrollerde Suriyeli sığınmacılara, esnaflık yapabilmek için T.C vatandaşı olunması, değilse çalışma, oturma ve iş yeri açma izninin olması, vergi dairesi, belediye ve esnaf odalarından gerekli belge ve evrakları temin etmeleri halinde ancak iş yeri açabilecekleri ve faaliyetlerini sürdürebileceklerini aksi halde yasal süre içinde iş yerlerinin kapatılacağı konusunda uyarılarda bulundu.
Torbalı'da Suriyeliler'e ait ruhsatsız işletmeler Belediye tarafından kapatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çalışma izni alan ve ruhsatları ve diğer gerekli evrakları eksiksiz olan işletmelere ise herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Denetimlerinin ilçenin farklı noktalarında sürdüren Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, diğer esnaflarla fırsat eşitliğinin de sağlanması, haksız rekabetin önlenmesinin de amaçlandığı bakkal, lokanta, tütün ve tütün mamülleri satışı yapılanlar başta olmak üzere pek çok işletme ve iş yerine yönelik denetimlerin bundan sonra da artarak devam edeceğini bildirdi.

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