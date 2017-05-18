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Torbalı'da PKK operasyonu; 17 gözaltı

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 18 kişiden 17'si jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı, Torbalı'da,...

Torbalı'da PKK operasyonu; 17 gözaltı
İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 18 kişiden 17'si jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı, Torbalı'da, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri, terör örgütünün propagandası yaptıkları, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunduukları, meydana gelen terör olayları sonrasında terör örgütünü destekleyici açıklamalar yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri tespit edilen 18 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı verdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bilişim Suçları birimi, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak şüphelilerin ev ve işyerlerine baskın düzenledi. Toplam 17 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 21 cep telefonu, 7 harddisk, 16 telefon simkartı, 6 dizüstü ve tablet bilgisayar, CD, DVD, kamera, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7.65 milimetre çapında bir ruhsatsız tabanca, 24 fişek, teröristlere ait iki fotoğraf, örgütsel içerilkli kitap ve sözde YPG terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden B.Ç.'nin, çalışmak için Sinop ilinde bulunduğu ve orada yakalama çalışmasının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 17 kişi, ifadelerinin alınması için Torbalı İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. 

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