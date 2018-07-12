Torbalı'da kurulmasına karşı çıkılan atık geri kazanım tesisi için şirketten açıklama

İZMİR, () - SARMET San Plastik Metal İnşaat Kağıt Sanayi ve Limited Şirketi yetkilileri, İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulmak istenen; ancak tepkilere neden olan atık geri kazanım ve depolama tesisinin, tarımsal ya da yaşamsal alanlara zarar vereceği iddialarının, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Torbalı Belediyesi tarafından Sarmet San Plastik Metal İnşaat Kağıt Sanayi ve Limited Şirketi ile Gemi Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı ticari işletmesince Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'nde, 393 bin liralık yatırım yapılarak, kurulmak istenen atık geri kazanım ve depolama tesisinin, tarım arazilerine zarar verebileceği gerekçesiyle karşı çıkılıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat verilmemesinin istenmesi üzerine açıklama yapıldı. Sarmet San Plastik Metal İnşaat Kağıt Sanayi ve Limited Şirketi Genel Müdürü Ceylan Candan, kurulmak istenen tesisin, tarım arazilerine ve doğaya zarar vereceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Candan tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İddia edilen şekilde geri kazanım tesisimizin tarımsal ya da yaşamsal alanlara zarar verici hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Aksine doğaya direk veya dolaylı yollar ile karışması muhtemel birçok atığın, sanayi bölgesinde bulunan tesisimizde, yönetmeliklere ve çağın teknolojisine uygun bir şekilde ayrıştırarak geri kazanımı sağlanmaktadır. Proseslerimize kabul edilecek atık türlerinden kaynaklı, çevresel toz, gürültü, emisyon ya da endüstriyel kaynaklı atık su ya da atık kimyasal oluşumu söz konusu değildir. Prosese ait endüstriyel atık su olmadığı, İZSU yetkilileri tarafından gerekli saha incelemeleri yapılarak, kurum uygunluk görüşleri ilgili birimlere teslim edilmiştir. Faaliyet sürecimizin tamamının makinalarla fiziksel işlemler ile yapılmaktadır. Bahse konu tarım alanlarını kirletici hiçbir kimyasal ya da su kaynaklı proses bulunmamaktadır. Tesisin kapalı ve açık alanlarının tamamı sızdırmaz ve geçirimsiz beton zemin üzerindedir. Kimyasal ya da su kaynaklı hiçbir işlemimiz olmamasına rağmen bütün çevresel fiziki önlemleri firmamız tarafından alınmıştır."

Açıklamada, ayrıca atık geri kazanım ve depolama tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' belgesi ve 'uygunluk' belgesi verildiği de vurgulanırken, "Çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Bu durum çevreye ya da insan sağlığına herhangi bir zararının olmadığının kanıtıdır. Geri kazanım sektörünün önde gelen firmalarından olan şirketimiz uzun yıllardır çevreye ciddi katkılarda bulunmuş, birçok devlet kurumundan teşekkür ve beratlarla takdir edilmiştir. Amacımız; hem çevreye duyarlılık kazandırmak hem de mevzuatlar doğrultusunda geri dönüşüm ve ekonomimize katkı sağlamaktadır" denildi.

Ceylan Candan, tesislerinde sıvı, toz, gaz gibi çevreye zarar verecek unsurun yer almadığını da kaydederek, "Olsa olsa, tesiste kullandığımız iş makinelerinden yağ sızıntısı olabilir. Ancak ona karşı da tesisimizde gerektili tedbirler alınmıştır. Zaten yapılması zorunlu olan tesisi çevreleyen yağ tutucu mazgalalarımız mevcut" dedi.

Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'ndeki, kapasitesi yıllık 30 bin ton atık elektrikli ve elektronik eşya, 25 bin ton hurda metal ve ömrü tamamlanmış araç işleme, 5 bin ton tehlikeli atık, 20 bin ton tehlikesiz geri atık kazanımı, 30 bin ton tehlikesiz atık toplama ve ayırma ve 20 bin ton ömürünü tamamlamış lastik depolama ve 2 bin 500 ton akü ve pil ara depolama tesisi projesi için bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat talebinde bulunulmuştu.