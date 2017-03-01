Torbalı'da imam ve müezzine saldırı davası ertelendi

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bulunduğu gece sala okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı mayıs ayına erteledi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya 4'ü kadın 19 sanık ve avukatlar hazır bulunurken 4 sanık katılmadı. Duruşmada şikayetçilerden müezzin Süleyman Süngü'nün avukatı Elvan Halıcıoğlu, sanıklar hakkında 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak', 'İbadethane ve mezarlıklara zarar verme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sanıklardan Y.E.'nin avukatı Sevinç Memiş ile diğer sanıkların avukatları ise tutuksuz yargılanan sanıklar için adli kontrol şartının kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartının devamına, duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verip, duruşmayı mayıs ayına erteledi. Müezzinin avukatına da da diğer suçlamalarla ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunabileceği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

FETÖ/PDY'nin geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Torbalı ilçesinin Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sala okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddia edilen 23 kişiden 8'i tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, 23 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Basit yaralama', 'Hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açtı. Tutuklu yargılanan 8 sanık ilk duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

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